Ortahisar Belediyesi, Kuş Parkı’nı yeniden ziyarete açtı

Ortahisar Belediyesi’nin Trabzon ve bölge turizmine farklı alternatifler oluşturmak amacıyla turizme kazandırdığı Kuş Parkı, tahsis ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden ziyarete açıldı. Kuş Parkı’ndaki 27 farklı kuş türü, başta çocuklar olmak üzere her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Tarihi Zağnos ve Tabakhane vadileri arasındaki bölgede TOKİ’den ön izin alınarak yapılan ve 2023 yılında ziyarete açılan Kuş Parkı’nda ruhsatlandırma ve mülkiyet sorunu ortaya çıkmıştı. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı doğrultusunda yapılan çalışmalarla ilk olarak tahsisi TOKİ’de olan park, Ortahisar Belediyesi’ne tahsis edilerek mülkiyet sorunu giderildi. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden ‘hayvanat bahçesi’ ruhsatı alındı. Zorlu bir süreçten geçilerek tahsis ve ruhsatlandırma işlemleri tamamlanan Kuş Parkı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

KUŞ PARKI YENİDEN ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAMAYA BAŞLADI

Aralarında tavus kuşu, sultan papağanı, Amazon papağanı, Çin kazı, mandarin ördeği, alaca baykuş, kızıl şahin, atmaca, zebra ispinozu, delice doğan, gümüş sülün dahil toplamda 27 farklı türün ve kuş yumurtalarının yer aldığı Kuş Parkı, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Kanatlı hayvanların yaşamına ışık tutan Kuş Parkı, başta çocuklar olmak üzere her yaştan ziyaretçi için eğlenceli ve eğitici bir gezi rotası alternatifi oluşturuyor. Her gün 10.00 ile 19.00 saatleri arasında bilet satışları yapılan Kuş Parkı, saat 19.30’a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

ZİYARETÇİLER KUŞ PARKINDA EŞSİZ BİR DENEYİM YAŞADIKLARINI DİLE GETİRDİ

Kuş Parkı’nın kentte farklı aktiviteler arayanlar için güzel bir adres oluşturduğunu söyleyen ziyaretçiler, yaban hayatının hem Trabzon Akvaryum hem de Kuş Parkı ile yakından izlenebildiğini dile getirdiler.

Kuş Parkı’nı ziyaret eden çocuklar, “Çok güzel ve eğlenceli bir yer. Kuşları ve yumurtalarını gördük. Bütün arkadaşlarımızın gelmesini öneririz” sözlerini kullanırken yetişkinler de “Çok güzel bir yer olmuş. Çok farklı kuş türlerini bir arada gördük. Trabzon için bir değer oluşturuldu. Doğadaki kuşları daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Çocuklarımız buradaki kuşlarla ilk defa karşılaştıkları için heyecanlandılar ve mutlu oldular. Hem bizler hem de çocuklarımız için eğlenceli vakit geçirilecek bir alternatif oldu. Bu imkânı sunanlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

‘KUŞ PARKIMIZ, VATANDAŞLARIMIZA EŞSİZ BİR DENEYİM SUNUYOR’

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kentin sosyal ve kültürel hayatına, turizmine katkı veren projelere özel önem verdiklerini söyledi. Bu anlamda farkı bir turizm destinasyonu oluşturan Kuş Parkı’nın, tahsis ve ruhsatlandırma işlemlerinin tamamlanarak yeniden ziyarete açıldığını dile getiren Başkan Kaya, "Kuş Parkı, Trabzon’umuzun turizm çeşitliliğini artıran ve özellikle çocuklarımızın doğayla bağ kurmasını sağlayan bir yatırım. Amacımız şehrimize gelen misafirlerimize yeni bir ziyaret noktası oluşturmak ve çocuklarımıza yaban hayatını sevdirmek, kanatlı canlıların dünyasını onlara tanıtarak erken yaşta doğa bilinci aşılamaktır. Hemen yanı başındaki Trabzon Akvaryum ile birlikte Kuş Parkı hem hemşerilerimiz hem de misafirlerimiz için farklı deneyimler sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı ve misafirlerimizi bu benzersiz deneyimi yaşamaya davet ediyorum" dedi.