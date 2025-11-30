Ortahisar Belediyesi’nden engelleri aşan sıfır atık mesajı

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde hayata geçirilen “Geri Dönüştürerek Engelleri Aşıyoruz” isimli mavi kapak toplama kampanyası, farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan özel bir klip ile geniş kitlelere duyuruldu. Trabzon’un kültürel dokusunu yansıtan Yalı Mahallesi’nde çekilen ve Trabzonspor’un unutulmaz isimleri Serdar Bali, Hami Mandıralı ve Hamdi Aslan’ın da rol aldığı klipte, plastik atıkların geri dönüşüm sürecine kazandırılarak engelli bireylerin hayatına dokunan bir yardım zincirine dönüşmesi anlatılıyor. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın da yer aldığı klipte engelli birey rolünü Umut isimli oyuncu üstlendi ve projeye ilham veren “Umut’larımıza umut olalım” sloganı öne çıkarıldı.

TOPLANAN KAPAKLAR, ENGELLİ BİREYLERE UMUT OLUYOR

Sosyal farkındalığı artırmayı amaçlayan klipin senaryosu, Yalı Mahallesi’nin samimi atmosferinde futbol oynayan çocukların, oyuna katılmak isteyen fakat fiziksel kısıtlılığı nedeniyle kenarda kalan Umut’u fark etmesiyle başlıyor. Çocuklar, mahalle dayanışmasının güzel bir örneğini göstererek mavi kapak toplamaya başlıyor. Toplanan kapaklarla Umut’a hem tekerlekli sandalye alınıyor hem de Trabzonspor forması hediye ediliyor. Böylece geri dönüşüm, yardımlaşma ve çocukların masumiyeti, güçlü ve etkili bir mesaja dönüşüyor.

Klip çekimlerinin ardından Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeline ve projede yer alan Trabzonspor’un efsane isimlerine teşekkür belgelerini takdim etti.

‘HEM DOĞAMIZI KORUYALIM HEM DE ‘UMUT’LARIMIZA UMUT OLALIM’

Çevre duyarlılığı ve sosyal dayanışmanın önemini vurgulayan Başkan Kaya, şu mesajı verdi:

“Sıfır atık hareketi, yalnızca doğayı koruma çabası değil, aynı zamanda dayanışmanın en güçlü hâlidir. Mavi kapak kampanyamızla hem plastik atıkları geri dönüştürüp çevremizi koruyor hem de engelli kardeşlerimizin hayatına dokunuyoruz. Bugün burada çektiğimiz klip, Trabzon’un hem çevre bilincini hem de yardımsever ruhunu en güzel şekilde yansıtıyor. Tüm vatandaşlarımızı bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Gelin, hem doğamızı koruyalım hem de ‘Umut’larımıza umut olalım.”