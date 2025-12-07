Ortahisar Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine kapsamlı ev yenilemesi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde yürütülen sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında, ihtiyaç sahibi yurttaşların evlerinde gerçekleştirilen onarım ve yenileme faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede, Esentepe Mahallesi’nde yaşayan Aynur Nuray Akçay’ın evi belediye ekipleri tarafından kapsamlı bir tadilattan geçirildi. Yenilenen evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Akçay, Başkan Kaya ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Göreve geldiği günden bu yana sosyal destek projelerine öncelik veren Kaya, ekonomik imkânları kısıtlı, yaşlı ve bakıma muhtaç yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

AKÇAY’IN EVİ TAMAMEN YENİLENDİ

Ortahisar Belediyesi ekipleri, Esentepe Mahallesi’nde zor koşullarda yaşamını sürdüren 62 yaşındaki Aynur Nuray Akçay’ın evinde kapsamlı yenileme çalışmaları yaptı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tadilat kapsamında:

Evin zemini tamamen seramikle kaplandı.

Banyo ve tuvalet yenilenerek modern bir yapıya kavuşturuldu.

Doğalgaz erişimi bulunmayan eve termosifon takılarak sıcak su sağlandı.

Pencereler PVC sistem ile değiştirildi.

Dış cephe yenilendi, iç ve dış duvarlar boyandı.

Ayrıca Akçay’a kömür desteğinde bulunularak kış öncesi ısınma sorununun giderilmesi sağlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte Akçay’ın evi çok daha sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir bir hale getirildi.

'EVİM YAŞANABİLİR HALE GELDİ'

Yapılan yenilemelerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Aynur Nuray Akçay, Ortahisar Belediyesi’ne teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Banyom yenilendi, duş yeri ve klozet yapıldı, dış cephem yenilendi. En önemlisi sıcak suya kavuştum. Abdestimi artık sıcak suyla alabiliyorum. Başkanımız Ahmet Kaya’ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sayelerinde evim yaşanabilir hale geldi. Allah tüm çalışanlardan razı olsun.”

'ORTAHİSAR BELEDİYESİ TALEBİMİZİ KARŞILADI'

Esentepe Mahalle Muhtarı Çetin Aydın, Ortahisar Belediyesi’nin çağrılarına hızlı yanıt verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gerekli incelemeleri yaptı ve sağ olsunlar Aynur ablamızı özlemini çektiği eve kavuşturdular. İnşallah bu evde daha güzel günler geçirir. Destekleri için Başkanımız Ahmet Kaya’ya teşekkür ediyoruz.”