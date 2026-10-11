Ortahisar Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine kış destek paketi

Trabzon Ortahisar Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla kış destek paketi uygulamasını yeniden başlattı. Başvurular, belediyenin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü internet sayfasından yapılabilecek.

ÇOCUKLARA BOT VE MONT DESTEĞİ

Kış destek paketinde ısınma ve temel ihtiyaçlara yönelik yardımların yanı sıra çocukların kış aylarını daha sağlıklı geçirebilmesi için bot ve mont desteği de yer alıyor. Belediye, gıdaya erişimde güçlük yaşayan yurttaşlara ise Gezici Halk Market aracılığıyla temel gıda ürünlerini ücretsiz ulaştırıyor.

‘HİÇ KİMSE ÜŞÜMESİN’

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ekonomik koşulların yurttaşların yaşamını zorlaştırdığına dikkat çekerek belediyenin olanaklarını halk yararına kullanmaya çalıştıklarını belirtti. Kış aylarında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı amaçladıklarını söyleyen Kaya, “Zor kış günlerinde hiçbir hemşerimiz, hiçbir yavrumuz üşümesin, herkesin sımsıcak bir yuvası olsun istiyoruz” dedi. Kaya, ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik sosyal destek çalışmalarının süreceğini belirtti.