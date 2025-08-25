Ortahisar Belediyesi’nden öğrencilere ‘çanta ve kırtasiye seti’ desteği

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın 41 Proje Vaadi içerisinde yer alan ‘Öğrencilere Yönelik Yardımlar ve Destekler’ kapsamında, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocuklarına, çanta ve kırtasiye seti yardımı yapılacak. Geçen yıl başlatılan ve 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde de devam edecek yardımlarla, ihtiyaç sahibi ailelerin bütçesine katkı sağlanırken, öğrencilerin motivasyonun yükseltilmesi ve fırsat eşitsizliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

BAŞVURULAR 20-29 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen yardımlar için başvurular, 20 Ağustos Çarşamba günü başladı. 29 Ağustos Cuma günü sona erecek yardım başvuruları, www.trabzonortahisar.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılabilecek. Yardımdan faydalanmak isteyen ailelerin, sadece öğrenci belgesiyle başvuru yapmaları yeterli olacak.

“HİÇBİR ÇOCUĞUMUZUN EĞİTİMDEN GERİ KALMASINA RAZI OLAMAYIZ”

Eğitimin hem bireylerin hem de toplumların geleceğinde büyük önem taşıdığını belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, imkânları ölçüsünde bu süreçte yaşanan fırsat eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Ülkede ağır bir ekonomik kriz yaşandığını, birçok ailenin bu krizden olumsuz etkilendiğini dile getiren Başkan Kaya, “Eğitime yapılan her katkı, aslında ülkemizin yarınlarına yapılan en değerli yatırımdır. Ortahisar Belediyesi olarak, imkânlarımız ölçüsünde eğitim-öğrenim gören çocuklarımıza ve ailelerimize, çeşitli yardımlarla destek olmaya çalışıyoruz. Mevcut ekonomik koşullarda birçok öğrencimizin ders materyallerine ulaşmakta zorluk çektiğini biliyoruz. Bu anlamda sosyal yardım alan ailelerimizin bu yükünü bir nebze hafifletmek bizim en büyük görevimizdir. Hiçbir çocuğumuzun kırtasiye eksiği nedeniyle eğitimden geri kalmasına gönlümüz razı olamaz” diyerek ihtiyaç sahibi aileleri yardım kampanyasından faydalanmaya davet etti.