Ortahisar Belediyesi’nin akülü sandalye ve yatak desteği sürüyor

Ortahisar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda engelli bireylere tekerlekli ve akülü sandalye yardımları yapılırken yatağa bağımlı yurttaşlar için de hasta yatağı yardımları düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

‘İNSAN ODAKLI BİR ORTAHİSAR İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yerel yönetimlerin yaşamı kolaylaştırmak için yürüttüğü çalışmalar arasında, en öncelikli ve insani olan hizmetlerin, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik yapılan hizmetler olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Kaya, “Ortahisar Belediyesi olarak, yalnızca engelli bireylerimizin değil, aynı zamanda yatağa bağlı, bakıma muhtaç hastalarımızın da hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu, sadece bir yardım değil, sosyal sorumluluğun ve dayanışmanın bir gereğidir. Kimseyi geride bırakmadan, toplumun her kesimini kapsayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Eşit, erişilebilir ve insan odaklı bir Ortahisar için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.