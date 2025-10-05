Ortahisar’da halk ekmek büfelerinin sayısı 8’e çıktı

Son yılların en büyük gıda enflasyonu ile karşı karşıya olan Türkiye’de, toplumun ihtiyaçlı, yoksul, dar gelirli ve dezavantajlı kesimleri sağlıklı beslenme sorunları yaşıyor. Çeşitli sosyal belediyecilik uygulamalarıyla bu kesimlerin üzerindeki yükü azaltmaya yönelik hizmetler sunan Trabzon Ortahisar Belediyesi, temel gıda maddesi olan kaliteli ekmeği, Halk Ekmek büfelerinden uygun fiyatlarla vatandaşın sofrasına ulaştırıyor. İlk olarak 24 Temmuz 2024’te Ortahisar halkının ucuz, sağlıklı ve kaliteli ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için hayata geçirilen Halk Ekmek büfeleri, gördüğü yoğun ilgi ve vatandaşların talebi üzerine 3 Nolu Erdoğdu, Değirmendere ve Bahçecik mahallelerinde de açıldı.

BESLENME SAATİ HİZMETİ VERİLİYOR

Yurttaşlar, kent genelinde sayısı 8’e çıkarılan Halk Ekmek büfelerinden 200 gramlık ekmeği 15 TL yerine 12,5 TL’ye, 400 gramlık ekmeği ise 30 TL yerine 25 TL’ye satın alabiliyor. Hafta içi 08.00-17.00, hafta sonu ise 08.00-13.00 saatleri arasında hizmet veren Halk Ekmek büfelerinden ayrıca ihtiyaçlı ailelerin 3-6 yaş arası çocuklarına her hafta Halk Süt, ilkokul öğrencilerine de Beslenme Saati hizmeti veriliyor. Ortahisar Belediyesi’nin ürettiği çay ve En Mutlu Köy’de üretilen katkısız doğal yumurtalar da uygun fiyata Halk Ekmek aracılığıyla satışa sunuluyor. Konuya ilişkin konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, “Temel gıda maddesi olan kaliteli ekmeği, vatandaşlarımızın sofrasına uygun fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz” dedi.