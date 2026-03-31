Osmangazi’ye bahar geldi

Bursa’da Osmangazi Belediyesi, kentsel estetiği artırmak amacıyla yeşil alanlar, refüjler ve meydanlarda eş zamanlı çevre düzenleme çalışmaları yürütüyor.



Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte hız kazanan program dahilinde; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hercai menekşe ve lale gibi türler başta olmak üzere mevsimlik bitkilerin dikimi gerçekleştiriliyor.



İlçenin görsel kimliğini yenilemeyi amaçlayan ekipler, belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda yıl boyunca dikim işlemlerini sürdürecek. Yapılan planlamaya göre, 2026 yılı içerisinde ilçenin farklı noktalarındaki yeşil alan kapasitesini desteklemek üzere 470 bin adet çiçek toprakla buluşturulacak.