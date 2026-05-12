Özel bireylerden ‘Benzersiz’ sergi

12.05.2026 14:50:00
Cumhuriyet/Ankara
Tepebaşı Belediyesi merkezlerinde eğitim alan özel bireylerin el emeği ile ürettiği eserler, “Benzersiz” adlı karma sergi ile beğeniye sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde eğitim alan özel bireyler, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları açtıkları sergi ile taçlandırdı. Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi ve Melih Savaş Yaşam Köyü Hobi Atölyesinde eğitim alan bireylerin eserlerinden oluşan “Benzersiz” karma sergisi, Atila Özer Karikatürlü Ev’de açıldı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen serginin açılış törenine Tepebaşı Belediyesi Başkanvekili Fikriye Söğütlü, eğitmenler, özel bireyler ve aileleri katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi ile davetliler eserleri inceledi. Sergide eserlerden elde edilecek gelir, özel bireylere malzeme alımında kullanılacak. Benzersiz sergisinde geleneksel ve modern dokuma çalışmaları, ahşap tasarım ürünleri, keçe uygulamaları, sabun ve mum tasarımları ile suluboya olmak üzere 135 ürün yer alıyor. Sergi, 16 Mayıs tarihine kadar Atila Özer Karikatürlü Ev’de görülebilecek.

