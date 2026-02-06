Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı’ndan deprem açıklaması: ‘Fildişi kulelerinden ahkâm kesenler vicdan yaralıyor’

Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfı, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü kapsamında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Depremler yalnızca on binlerce insanımızı aramızdan almadı; yıllardır sürdürülen rant odaklı, denetimsiz ve bilimi dışlayan politikaların ağır sonuçlarını da açığa çıkardı. Yaşanan yıkım bir kader değil, göz göre göre gelen bir felaketti. Yitirdiklerimiz arasında Alevi toplumunun emekçileri, gençleri ve dostlarımız da vardı. Acımız derin, öfkemiz ise meşrudur. Kaybettiklerimizi saygıyla anıyor, anılarını mücadelemizde yaşatacağımızı bir kez daha vurguluyoruz” denildi.

‘HALA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORLAR’

“Deprem günlerinde bölgedeki milyonlarca insan günlerce yardıma ulaşamadı. Alevi köyleri ve mahalleler ise özellikle ihmal edildi” ifadelerine yer verilen açıklamada, şu kısımlara dikkat çekildi:

Devletin koordinasyon eksikliği ve yetersiz müdahalesi, askerin arama-kurtarma çalışmalarına katılmasının engellenmesiyle birleşince, enkaz altındaki yurttaşlarımızın kurtarılması zorlaştı ve can kayıpları arttı. Bugün hâlâ bölgenin gerçekliğini kavrayamadan fildişi kulelerinden ahkâm kesenlerin, yaşanan trajediyi steril bir laboratuvar ortamında inceliyormuş gibi değerlendirenlerin sözleri vicdanları yaralamaktadır. Depremzedelerin yaşadığı ağır koşulları ‘rehavet’ olarak tanımlayan, halkın temel ihtiyaç mücadelesini görmezden gelen bu üstenci yaklaşım; ne bu coğrafyanın ruhunu anlamakta ne de en temel insani empatiyi gösterebilmektedir. Devletin ve kurumların yetersiz kaldığı yerde halk dayanışması öne çıkmıştır. Vakfımız, depremin ilk anlarından itibaren gönüllüleriyle bölgede yer almış; Alevi kurumları ve duyarlı yurttaşlarla birlikte dayanışmayı büyüterek enkaz başlarında umut olmuştur. Ancak üç yıl geçmesine rağmen barınma sorunu çözülememiş, binlerce insan hâlâ konteynerlerde yaşam mücadelesi vermektedir. Yoksulluk derinleşirken adalet sağlanmamış, sorumlular hesap vermemiştir. ‘Bozuk düzende sağlam çark olmaz’ diyen Pir Sultan Abdal’ın yolundan gidenler olarak bir kez daha söylüyoruz: Bu ülkede insanları deprem değil; ihmal, yolsuzluk ve eşitsizlik öldürmektedir.”