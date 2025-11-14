Polatlı Belediyesi Kültür Sanat Kursları yeni dönem eğitimleri başladı

Polatlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her yıl yüzlerce yurttaşın birbirinden farklı branşlarda ücretsiz eğitim almasını sağlayan Kültür Sanat Kursları için 2025-2026 Dönemi eğitimleri başladı. Belediyeye bağlı uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar kapsamında yurttaşlar bağlama, gitar, piyano, Türk Halk Müziği korosu, resim, satranç, halk oyunları, drama ve tiyatro branşlarında eğitim alıyor.

KÜLTÜR KURSLARINA YOĞUN İLGİ

Polatlılı yurttaşlar, kurslara bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Oluşturulan özel sınıflarda verilen derslerde devam eden kursiyerler hariç; Fırat Yılmaz Çakıroğlu Gençlik Merkezi’nde 507 kursiyer bağlama, piyano, gitar, resim, Türk halk müziği korosu, Kaşgarlı Mahmud Mahalle Konağı’nda 144 kursiyer halk oyunları, tiyatro, drama ve Dede Korkut Mahalle Konağı’nda 141 kursiyer ise Satranç olmak üzere toplamda 793 kursiyer bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

YEDEK BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Polatlı Belediyesi 2025-2026 Dönemi Kültür Sanat Kurslarında başvuru tarihini kaçıran yurttaşlar için yedek başvurular devam ediyor. Kurslara kayıt yaptıran vatandaşlar birbirinden farklı branşlarda ücretsiz eğitim alma şansına sahip oluyor. Derslere katılmak isteyen ve kaçıran vatandaşlar https://forms.gle/qxd4xqL8aHr6gJsL8 adresi üzerinden çevrimiçi kayıt yaptırabilirler. Kurslar hakkında bilgi almak isteyen yurttaşlar ise 0 506 994 19 23 ve 0 312 622 06 06 numaralı telefonu arayabiliyor.