Polatlı Belediyesi kütüphane ve etüt çalışma alanlarına bir yenisini daha ekledi

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, gençlerin eğitimine destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği projelerle her yaştan öğrencinin yanlarında olmaya devam ediyor. ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ sloganıyla her yıl binlerce öğrencinin ders çalışmak için tercih ettiği Polatlı Belediyesi Kütüphane ve Etüt Çalışma Alanlarına bir yenisi daha eklendi. Artık yüzlerce öğrenci daha Gençlik Merkezi’nin yanı sıra Kartaltepe AVM 2. katta hizmete açılan yeni Kütüphane ve Etüt Salonu’nda güvenle derslerine çalışabilecek.

KARTALTEPE AVM 2. KATTA ÖĞRENCİLERE HİZMET VERECEK

Geçtiğimiz yıl itibariyle resmi verilere göre yıl boyunca 30 binden fazla kayıtlı öğrenci giriş çıkışının olduğu Fırat Yılmaz Çakıroğlu Gençlik Merkezi Dijital Kütüphanelerinin gördüğü yoğun talep üzerine harekete geçen Başkan Yıldızkaya; yeni bir Kütüphane ve Etüt Merkezini daha gençlerin hizmetine açtı. Kartaltepe AVM 2. Katta oluşturulan yeni Kütüphane ve Etüt Merkezi ile öğrenciler ders çalışabilecekleri nezih bir ortama daha kavuştu.

AİLELER GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMINDAN MEMNUN

Polatlı’da her yaş grubundan gençlerin ve çocukların en büyük ihtiyaçlarından biri olan nezih ve güvenli ders çalışma ortamı kapasitesini artırmak amacıyla Kartaltepe AVM içerisinde oluşturulan Kütüphane ve Etüt Merkezi; LGS ve YKS hazırlık süreçlerinde her yaştan öğrenci tarafından büyük ilgi görmeye devam edecek. Tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Kütüphane ile tüm gençler kendilerine özel olarak hazırlanan etüt alanında her gün 10:00 – 21:00 saatleri arasında güvenli bir şekilde ders çalışmayı ve sınavlarına hazırlanmayı sürdürecek.