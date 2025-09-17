Porsuk Çayı'nda kadınlar direksiyonda

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamını artırma ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda bir projeye imza attı. Şehir içi ulaşımda tramvay ve otobüslerde kadın şoförlerin görev almasının ardından şimdi de Porsuk Çayı'nda hizmet veren botların direksiyonuna kadın kaptanlar geçti.

Parkomat görevliliğinden kaptanlığa uzanan yolculuklarıyla dikkat çeken Sabriye Erbil ve Ebru Metin, bu dönüşümün ilham verici örneklerinden oldu. 48 yaşındaki Sabriye Erbil, gelen teklif üzerine bot kaptanlığına yöneldiğini belirterek, İstanbul Liman Müdürlüğü'nden gerekli eğitimi alarak ehliyet sahibi olduğunu ifade etti. Ebru Metin ise bot kaptanı olacağını söylediğinde çocuklarının yaşadığı şaşkınlığı ve heyecanı dile getirerek, “Kadınların her alanda başarılı olabileceğine inanıyorum” sözleriyle kadınlara cesaret verdi.

Eskişehir’i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, kadın kaptanların yönetimindeki botlarla Porsuk manzarasının keyfini çıkarırken, bu adım takdir topladı.

