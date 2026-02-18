Posof'ta ramazan temizliği

Ardahan Posof Belediyesi, Ramazan Ayı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçenin ana cadde ve sokaklarında kar temizliği ve yıkama çalışmaları yapıldı. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında biriken karlar temizlenirken, cadde ve sokaklar da tazyikli suyla yıkanarak daha temiz bir görünüme kavuşturuldu.

Temizlik çalışmalarının ardından Belediye Başkanı Erdem Demirci, özverili çalışmaları dolayısıyla belediye personeline teşekkür ederek, “Hemşehrilerimizin Ramazan ayını daha temiz bir ortamda geçirebilmesi için ekiplerimiz büyük bir gayretle çalıştı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.