Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne 2.3 milyon lira para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Fındıklı Belediyesi’nin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler doğrultusunda harekete geçti.

Bakanlık açıklamasına göre, ekiplerin takip ve denetimlerinde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi'ne ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine Fındıklı Belediyesi'ne Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı.

Ayrıca belediye hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.