Rize'de CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne 2.3 milyon lira para cezası

22.04.2026 10:22:00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Rize'deki CHP'li Fındıklı Belediyesi'ne "açık alana çöp döktükleri" iddiasıyla 2 milyon 346 bin TL ceza uyguladı. Belediye hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Fındıklı Belediyesi’nin bir araziye çöp döküp depoladığına yönelik şikayetler doğrultusunda harekete geçti.

Bakanlık açıklamasına göre, ekiplerin takip ve denetimlerinde, açık alanda çöp dökülmesi amacıyla çukur açıldığı ve katı atıkların Fındıklı Belediyesi'ne ait resmi plakalı bir araçla döküldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine Fındıklı Belediyesi'ne Çevre Kanunu gereği 2 milyon 346 bin TL ceza uygulandı.

Ayrıca belediye hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İlgili Konular: #Fındıklı #Ercüment Şahin Çervatoğlu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, "Şu ana kadar CHP'li belediye başkanlarından operasyona uğrayan, tutuklanan çok insan olmasına rağmen başka partilerden özellikle iktidar partisinden aynı muameleye maruz kalan hiç kimseyi görmedik. Bu da Türkiye'deki yargıya olan güveni maalesef sarsıyor" dedi.
Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz.
​​Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin sorulara yanıt verdi. Gürlek, soruşturma kapsamında daha önce kırmızı bülten çıkarılan firari Umut Altaş'ın INTERPOL'den istendiğini açıkladı. Ayrıca, İBB davası ve CHP'li belediyelere operasyonlara ilişkin eleştirilere de, "AKP'li belediyelere operasyon yapılmamış olması, yapılmayacağı anlamına gelmiyor" yanıtını verdi.