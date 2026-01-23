Safranbolu Belediyesi’nden yarıyıl tatiline özel çocuk atölyeleri

Safranbolu Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenip hem de öğrenmelerini sağlamak amacıyla “Yarıyıl Tatili Çocuk Atölyeleri” düzenliyor. Safranbolu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, atölye çalışmaları 24-25 Ocak ile 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek. Etkinlikler, 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacak. Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde yapılacak program kapsamında çocuklar için resim, müzik, seramik ve zekâ oyunları atölyeleri düzenlenecek. Atölyeler, 4-6 yaş ile 7-10 yaş gruplarındaki çocuklara yönelik olarak planlandı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinliklere başvurular, Safranbolu Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden alınacak. Kontenjanların sınırlı olduğu da bildirildi. Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, çocukların yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmelerini hedeflediklerini belirterek, tüm çocukları atölyelere davet etti.