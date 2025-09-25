Safranbolu’da Cittaslow Sunday Etkinlikleri: Ağaç Dikimi ve Bisiklet Turu ile Doğaya Nefes

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse koordinasyonunda “Sakin Şehir” unvanı kazanan UNESCO Dünya Miras Kenti Safranbolu, 28 Eylül Pazar günü düzenlenecek “Cittaslow Sunday” etkinlikleriyle doğa dostu bir güne ev sahipliği yapacak.
Safranbolu Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde, Orman Muhafaza Memuru Şehit Enes Kızılyer anısına ağaç dikimi yapılarak bir koruluk oluşturulacak. Çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği etkinlikte ayrıca, Çankaya Parkı’ndan Tarihi Çarşı’ya uzanan bisiklet turu düzenlenecek.
Doğayla uyumlu, sürdürülebilir bir yaşam için farkındalık oluşturmayı amaçlayan Cittaslow Sunday etkinlikleri, 28 Eylül 2025 Pazar günü saat 11.30’da Bağlarbaşı Mahallesi Alemdağ Caddesi Çankaya Parkı yanından başlayacak.