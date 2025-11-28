Safranbolu’da dayanışma seferberliği: 'Kış Gelmeden Sen Gel' kampanyası yeniden sahada

Safranbolu Belediyesi, ihtiyaç sahibi yurttaşların kış aylarını daha sıcak geçirmesi amacıyla yürüttüğü “Kış Gelmeden Sen Gel” kampanyasını bu yıl da sürdürüyor. Safranbolu Belediyesi bünyesindeki Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı tarafından organize edilen kampanya kapsamında bağışçılardan gelen nakdi destekler ile alınan odun, kömür ve soba yardımları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Bu yılın ilk dağıtımı Barış Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Safranbolu Belediyesi Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı Sosyolog Oğuz Demirci, Belediye Başkanı Mimar Elif Köse’nin öncülüğünde kampanyanın dayanışma ruhuyla devam ettiğini belirterek, “Bu kış da yüreklerimizi sevgiyle, ihtiyaç sahibi komşularımızın evlerini dayanışmayla ısıtıyoruz. Kışın ayazını elbirliğiyle kapıda bırakıyoruz” dedi. Kampanyaya destek vermek isteyen yurttaşların, Emek Mahallesi Asude Sokak’ta bulunan Çağıl Güleç Özbey Hayır Çarşısı’na başvurarak bağışta bulunabilecekleri de kaydedildi.