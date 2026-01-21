Safranbolu’da yaşlılara umut veren merkez nisanda teslim ediliyor

Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, geçici olarak Emek Mahallesi’nde faaliyetlerini sürdüren Aktif Yaş Alma Merkezi üyelerini ziyaret ederek, Esentepe Mahallesi’nde yapımı süren yeni merkezin Nisan ayında teslim alınacağını açıkladı. Başkan Köse, merkez üyeleri için bir araç alınacağını ve yaşlı bireylerin evlerinden alınıp evlerine bırakılacağı bir servis sistemi kurulacağını belirtirken, açıklamalar üyeler tarafından büyük bir mutluluk ve alkışlarla karşılandı. Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ile hayırsever iş insanı Osman Yeşilyurt arasında imzalanan protokolün ardından temelleri atılan Safranbolu Belediyesi Şirin-Fazlı Yeşilyurt Aktif Yaş Alma Merkezinin hizmete sunulacağını belirten Başkan Köse, projenin yeni alanda, yaşlı bireylerin sosyal yaşama çok daha aktif katılımını sağlamayı amaçladığını söyledi. Merkezin Esentepe Mahallesi’nde modern ve donanımlı bir yapıyla hizmet vereceğini vurgulayan Köse, “Aktif Yaş Alma Merkezi üyelerimizin ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamasını da istiyoruz. Bu nedenle üyelerimizi evlerinden alıp etkinlikler sonrası tekrar evlerine bırakacak bir araç alarak servis sistemi oluşturacağız” dedi. Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Akgül, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Bahadır Acar ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Aktif Yaş Alma Merkezi üyeleriyle sohbet etti. Yaşlı bireyler, yeni merkezin bir an önce tamamlanmasını dört gözle beklediklerini dile getirerek, projeden duydukları memnuniyeti ifade etti.