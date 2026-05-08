Sarılar Kreş’ten Anneler Günü’ne özel etkinlik

Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi tarafından Sorgun Mesire Alanı’nda Anneler Günü kapsamında bir program düzenlendi. Kreşte eğitim gören minikler ve velilerinin bir araya geldiği programda, çeşitli oyunlar ve etkinliklerle renkli görüntüler oluştu. Anneler ve çocuklar birlikte vakit geçirirken, düzenlenen yarışmalar ve sosyal aktiviteler katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Etkinliğe, Manavgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk de katıldı. Öztürk, velilerle sohbet ederek Anneler Günü’nü kutladı.