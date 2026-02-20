Sarıyer’de ‘Plastiksiz İstanbul Dereleri’ projesi yaşama geçirildi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Sürdürülebilirlik için Plastiksiz İstanbul Dereleri Projesi”, İstanbul’daki su ekosistemlerini plastik kirliliğinden korumak amacıyla yaşama geçirildi. Proje; İstanbul Boğaz Belediyeler Birliği koordinasyonunda, Sarıyer Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İBB Çevre Çözümleri Şirketi ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle yürütülüyor.

DERELERDE PLASTİK AĞ BARİYER UYGULAMASI

Projenin temel amacı, derelerde biriken plastik atıkların denize ve İstanbul Boğazı’na ulaşmasını engellemek ve plastik kirliliğini kaynağında azaltmaya yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirmek. Proje kapsamında da derelerin belirli noktalarına yerleştirilen ağ ve metal kafes sistemleriyle makro plastik tonlarca atık ayrıştırıldı. Belirli periyotlarla temizlenen bu sistemlerle döngüsel bir atık yönetimi modeli uygulanıyor.

PLASTİK ATIKLAR PARÇALANARAK SUYA TOPRAĞA VE GİDA ZİNCİRİNE KARIŞIYOR

Uzmanlar, makro plastiklerin fiziksel olarak yakalanabildiğini ancak mikro ve nano plastiklerin çevre ve insan sağlığı açısından daha görünmez bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Yaklaşık 450 yıl doğada çözünmeden kalabilen plastik atıkların zamanla parçalanarak suya, toprağa ve gıda zincirine karışabildiğine dikkat çekiliyor.

ÇEVRE BİLİNCİ KÜÇÜK YAŞLARDA KAZANDIRILMALI

Projenin ilk eğitim programı İstinye SAGEM Şubesi’nde gerçekleştirildi. Programa 45 öğrenci ve 5 eğitmen katıldı. Eğitimlerde plastik kirliliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, makro–mikro plastik ayrımı ve bireysel plastik kullanımının azaltılmasına yönelik yöntemler ele alındı. Programa Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun ile SAGEM öğretmenleri de katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu’nun öncülüğünde İBB ve İstanbul Üniversitesi iş birilği ile yürütülen proje hakkında bilgiler aktaran Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Coşkun, çevre bilincinin küçük yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekti. AB destekli yürütülen Plastiksiz İstanbul Dereleri Projesi kapsamında INSPIRE proje koordinatörü Prof. Dr. Joydeep Dutta ile birlikte İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, “Proje ekibi arasında yapılan paylaşımlar, laboratuvar gezisi ve karşılıklı fikir alışverişi; gelecekte hayata geçirebileceğimiz yeni ortak çalışmaların da önünü açtı. Doğamızı ve çocuklarımızın geleceğini korumak için bu tür çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

PLASTİK KİRLİLİĞİYLE ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE EDİLMELİ

Sarıyer Belediyesi bünyesinde yürütülen Su Meclisi ve Su İzcileri çalışmalarıyla desteklenen proje, önümüzdeki günlerde farklı SAGEM şubelerinde devam edecek. Yetkililer, plastik kirliliğiyle mücadelenin yalnızca teknik önlemlerle değil, toplumsal farkındalık ve bireysel davranış değişikliğiyle mümkün olduğunu vurguladı.