Şehir Hatları'nın 175’inci yılı için yapay zeka destekli video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) köklü kuruluşlarından Şehir Hatları’nın 175’inci yılı için Dijital Medya AŞ tarafından yapay zeka destekli video hazırlandı. Hazırlanan videoda Şehir Hatları’nın köklü tarihi ve İstanbul’un hafızasını bugünle buluşturan görsel bir anlatım yapıldı. Yapay zekâ teknolojileriyle geçmiş ve bugünün aynı vapur yolculuğunda bir araya getirildiği video, kurumun yenilikçi iletişim yaklaşımını ve geleceğe dönük vizyonunu yansıtıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Şehir Hatları AŞ, 1851 yılında kurulan Şirket-i Hayriye’nin efsanevi geçmişini sahiplenerek sürdürdüğü deniz taşımacılığında, Türkiye’nin lider ve yenilikçi kuruluşu olarak günümüzde de tarihe not düşüyor. Şehir Hatları AŞ, bugün 53 iskele, 30 vapurla günde ortalama 903 sefer gerçekleştirerek, yılda 40 milyon civarında yolcunun taşımacılığını yapıyor.

İMAMOĞLU PAYLAŞTI

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da Şehir Hatları için hazırlanan videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi sosyal medya hesabından paylaştı.