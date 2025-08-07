Selçuk Belediyesi mama üretim parkuru kuruyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.08.2025 13:27:00
İZMİR / Cumhuriyet
Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği’ne yapılan mama yapım parkuru başvurusunun olumlu sonuçlandığını belirterek yakın zamanda tesisin kurulacağını açıkladı.

Efes Selçuk Belediyesi Meclis toplantısında Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Türkiye Belediyeler Birliği’ne yapılan mama yapım parkuru başvurusunun olumlu sonuçlandığını duyurdu.

Sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarına sürdürülebilir bir çözüm sunmayı hedefleyen proje ile belediye kendi imkânlarıyla köpek maması üretecek. Projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini ifade eden Başkan Sengel, “Köpek mamamızı yapabileceğimiz bir makine parkurumuz, Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni tarafından kabulü dâhilinde olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

