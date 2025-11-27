Şereflikoçhisar Belediyesi’nden ‘şefkat evi ve misafirhane’

Şereflikoçhisar Belediyesi, “şefkat evi ve misafirhane” projesinin ilk adımını attı. Belediye Başkanı Mustafa Koçak ilçedeki müteahhitlerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Koçak açıklamasında “İlçemizde üniversite öğrencilerimiz, yolda kalmış yurttaşlarımız, ilçe dışından gelen misafirlerimizin konaklayabilecekleri “Şefkat evi ve misafirhane” projemiz için ilçemizde faaliyet gösteren müteahhitlerimiz ile istişare toplantısı düzenledik, projenin hayata geçirilmesi konusunda fikirlerimizi paylaştık, her zaman olduğu gibi yine ortak akıl ile hareket ediyoruz” dedi.

KURUMLARA TAHSİS EDİLECEK

Belediye tarafından Şereflikoçhisar’a kazandırılmasının hedeflenen projede AR-GE çalışmalarının devam ettiğini belirten Koçak, “Projemizi ilçemize kazandırdıktan sonra bu yapıların geleceğini güvence altına almak istiyoruz ve bunu yapıları kurumlara tahsis ederek gerçekleştireceğiz, her tuğlasında sevgi ve şefkatle inşa edilecek projede gençlerimize ve misafirlerimize sıcak bir yuva kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

1+1, 2+1 DAİRELER OLACAK

2 binadan oluşacak olan “Şefkat evi ve misafirhane” projesinde 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin olacağı, günlük yaşamda ihtiyaç olabilecek her talebe yanıt verebilecek donanımlara sahip olacağı belirtildi.





