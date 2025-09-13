Şereflikoçhisar’da kapalı sistem sulama projeleri devam ediyor

Ankara Şereflikoçhisar’ da kapalı sulama sistemi projeleri devam ediyor. Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Tarımsal üretimin merkezi haline gelen dış mahallelerimizde bu kurak dönemde su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızca kapalı sistem sulama projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Kadıobası, Bağobası, Seğmenli ve Deliller mahallemizden sonra Haydarlı ve Yalnızpınar mahallelerinde çalışmalarımız devam ediyor. Sonrasında Eley , Musular ve Üzengilik mahallelerimizde de kapalı sistem sulama proje çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milli meselemiz olan tarımın sürekliliğini sağlamak en asli görevlerimizdendir” dedi