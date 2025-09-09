Serik’te doğayla iç içe yeni yaşam alanı: Belek park orman tesisleri hizmete açıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde, doğayla bütünleşen sosyal yaşam alanı Belek Park Orman Tesisleri düzenlenen törenle halkın hizmetine sunuldu. Serik Belediyesi tarafından 95 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen tesis, bölge halkına nefes alabilecekleri, aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri yeni bir uğrak noktası kazandırdı.

Belek Park Orman Tesisleri’nin açılışı; Antalya Milletvekili Aliye Çoşar, Antalya Milletvekili Cavit Arı, CHP Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen ile parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, konuşmasında ”Bugün burada, Serik’imizin geleceğine değer katacak, doğayla iç içe, sosyal yaşamı zenginleştirecek çok özel bir tesisin açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum.” dedi. Başkan Kumbul, Belek Park Orman Tesisleri’nin sadece bir park olmadığını, aynı zamanda her yaştan vatandaşın huzurla vakit geçirebileceği bir yaşam alanı olduğunu vurguladı. Tesiste yer alan restoranlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları ve macera -masal parkıyla Serik’in sosyal dokusuna yeni bir soluk getirildiğini belirtti.

“SİZ İSTEDİNİZ, BİZ HAYATA GEÇİRDİK”

Başkan Kumbul konuşmasının sonunda projeye katkı sağlayan tüm ekip arkadaşlarına ve Serik halkına teşekkür ederek, “Bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve en önemlisi de siz değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü biz bu işi birlikte başardık. Siz istediniz, biz hayata geçirdik,” dedi.

Serik halkı için yeni bir yaşam alanı olan Belek Park Orman Tesisleri, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen herkesi bekliyor.