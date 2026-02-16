Seyhan Belediyesi'nden çevre dostu atık yönetimi hamlesi

Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, tekstil atölyelerinden çıkan kırpık kumaşlar, koltuk parçaları ve benzeri yanıcı materyaller modern bir sistemle toplanıyor. Yaklaşık 2 dönümlük özel döküm alanında güvenli şekilde depolanan bu atıklar, çevre sağlığını tehdit etmeden kontrol altında tutuluyor.

ATIKLAR ÇİMENTO FABRİKALARINDA YAKITA DÖNÜŞÜYOR

Sadece bir temizlik operasyonu değil, aynı zamanda bir geri kazanım projesi olan bu çalışma kapsamında; haftada bir gün kepçe destekli organizasyonlu toplama, diğer günlerde ise mobil ekiplerle kesintisiz toplama yapılıyor. Toplanan atıklar, düzenli periyotlarla çimento fabrikalarına sevk edilerek "alternatif yakıt" olarak kullanılıyor.

BEŞ MADDEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR SEYHAN

Belediyeden yapılan açıklamada, daha temiz ve daha düzenli bir Seyhan için çalışmaların aralıksız devam edeceği, çevre dostu belediyecilik anlayışıyla hem doğayı korumaya hem de kaynakları verimli kullanmaya yönelik projelerin sürdürüleceği vurgulandı.