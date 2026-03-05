Seyhan Belediyesinden Kadınlar Günü'ne özel etkinlik: “Sözümüz Askıda Kalmasın”

Seyhan Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında kadın emeğine, kadın haklarına ve toplumsal dayanışmaya dikkat çekmek amacıyla “Sözümüz Askıda Kalmasın” etkinliğini düzenliyor.

6 Mart Cuma günü Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilecek etkinlik, gün boyunca farklı içeriklerle katılımcıları bir araya getirecek. Saat 10.00’da başlayacak program kapsamında kurulacak stantlar ve düzenlenecek atölyeler ile kadınların üretimi, emeği ve dayanışması görünür kılınacak. Etkinlik alanında ayrıca Hukuk Masası kurulacak ve katılımcılara kadın hakları konusunda bilgilendirme yapılacak. Gün boyunca devam edecek programda “Yeryüzü Sofrası” da kurulacak; dayanışma ve paylaşım kültürü hep birlikte yaşatılacak. Etkinlikler 18.30’a kadar devam edecek.

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen “Sözümüz Askıda Kalmasın” etkinliği, kadınların sesini büyütmeyi, haklarını konuşmayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.