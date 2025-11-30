Seyhan'da kadın dayanışmasının meşalesi Narlıca'da yandı

Kadınların yaşamın her alanında daha güçlü yer almasını hedefleyen Seyhan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışının örneklerinden olan Kadın Dayanışma Merkezi'ni Narlıca Mahallesi sakinlerinin hizmetine sundu. Açılış törenine; Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seyhan İlçe Başkanı Berfu Salıcı, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özgür Tan Çığ, CHP Seyhan İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurdagül Hasgül, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın eşi Tuğba Kozay, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Mehmet Şahin, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘ŞİDDET BU TOPRAKLARDA KADER OLAMAZ’

Açılış töreninde konuşan Seyhan Belediye Başkan Vekili Hasibe Akkan, merkezin kadınlar için hayati bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin ve kadın dayanışmasının önemine değinen Akkan, "Şiddet, bu topraklarda kader olamaz! Bu merkez, bir sığınak, bir eğitim yuvası, bir hukuki destek noktası ve en önemlisi, birlikte güçlenmenin, el ele tutuşmanın yoldaşlık mekanizması olacaktır. Bu merkezin ruhunda ve her projemizde kadınların güçlenmesini önceliklendiren, bu uğurda fırtınalara karşı dimdik duran bir irade var: Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin!" dedi.

‘EŞİTLİĞİN NEFES KADAR DOĞAL OLDUĞU BİR YAŞAM’

Merkezin Narlıca Mahallesi önemine dikkat çeken Akkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu merkez, sadece bir bina değil, Seyhan'ın kalbinde yanan bir direnç meşalesidir. Bu meşale, kadınlarımızın kendi yollarını aydınlatacak, onlara ilham verecek ve tüm toplumu dönüştürme gücünü ellerine verecektir. Hep birlikte, sevginin ve saygının hakim olduğu, şiddetin sıfırlandığı ve eşitliğin nefes kadar doğal bir yaşam biçimi haline geldiği bir Seyhan'ı, bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Kadın Dayanışma Merkezi'mizin başta Narlıca Mahallesi olmak üzere, tüm Seyhan'a hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve kadınlar, alkışlar eşliğinde merkezin açılış kurdelesini kesti.





