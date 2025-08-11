Seyhan'da Yaz Spor Okullarına Büyük İlgi

Seyhan Belediyesinin bu yaz düzenlediği ücretsiz spor okulları yoğun katılım ile devam ediyor. 9 tesiste gerçekleşen okullarda futbol, basketbol, voleybol, hentbol, yüzme, tenis, karate, taekwondo, muay-thai, jimnastik, atletizm ve futsal gibi 12 farklı branşta eğitim veriliyor.

Spor okullarında deneyimli antrenörler eşliğinde temel spor eğitimleri alan 7-14 yaş arası çocuklar, fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım ruhunu, disiplini ve fair-play anlayışını da öğreniyor. sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesine de katkı sağlayan spor okullarında gerçekleşen çalışmaları aileler de yakından takip ediyor.

YIL BOYU DEVAM EDİYOR

Seyhan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelmesini sağlamak en büyük önceliklerimizden biri. Ücretsiz spor okullarımızla onlara keyifli bir yaz tatili sunarken, yeteneklerini keşfetmelerine de olanak tanıyoruz. Kurslarımız, yaz döneminin sona ermesinin ardından belirlenen program doğrultusunda devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Spor okullarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, Seyhan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ait 0 539 776 33 27 numaralı telefon ile iletişime geçebilirler.