Silifke Belediyesi’nden yeni hizmet: Mobil ikram aracıyla sıcak çorba ikramı

Silifke Belediyesi, vatandaşlara yönelik sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği yeni hizmetine bir yenisini daha ekledi. Belediye tarafından hizmete sunulan mobil ikram aracı, ilk olarak Gazi Mahallesi Kapalı Pazar Yerinde pazar esnafı ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu. Sabahın erken saatlerinde pazarda tezgâh açan esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlar, Silifke Belediyesi’nin ikram ettiği sıcak çorbayla güne başladı. Vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı’na ve emeği geçenlere teşekkür etti. Silifke Belediye Başkanı, vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Silifke Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Sabahın erken saatlerinde çalışan esnafımızın ve vatandaşlarımızın içini ısıtmak istedik. Mobil ikram aracımız, farklı mahallelerde de hizmet vermeye devam edecek.”