SODEM Yönetim Kurulu Toplantısı Çeşme’de yapıldı

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu, Kadıköy Belediye Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kösedağ başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Lâl Denizli ev sahipliğinde Çeşme’de bir araya geldi. Toplantıya; Burdur Belediye Başkanı ve SODEM Yönetim Kurulu Saymanı Ali Orkun Ercengiz, Hatay Defne Belediye Başkanı ve SODEM Yönetim Kurulu Sekreteri Halil İbrahim Özgün ile SODEM Genel Sekreteri Esra Kaya Erdoğan katıldı. Toplantı kapsamında Çeşme Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çeşme Kent Enstitüsü Dalyan Şubesi, Park Sakız Alaçatı & Sakız Yolculuğu Sergi Alanı, Çeşme Vizyon Ofisi ve Yuvamız Çeşme Reisdere Şubesi ziyaret edildi. Yakın zamanda hizmete girecek olan Çeşme Afet Koordinasyon Merkezi (ÇAKOM) ile 2026 yılında açılması planlanan Şifne Fikir Banyosu proje alanlarında da saha incelemeleri yapıldı.

"YEREL YÖNETİMLER ZİRVESİ” GÜNDEMDEYDİ

Toplantının en önemli başlıklarından biri “Yerel Yönetimler Zirvesi” oldu. Bu zirvede, sosyal demokrat belediyelerin hayata geçirdiği başarılı somut uygulamalar ve iyi örnekler mercek altına alınacak. Etkinliğin temel hedefi, sosyal demokrat yerel yönetimler arasındaki dayanışma, bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması olarak belirlendi.

Toplantıda SODEM’in süregelen ve gelecek dönem projelerinin yanı sıra, tutuklu bulunan sosyal demokrat belediye başkanlarıyla ve gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı Sn. İnan Güney ile ilgili gelişmelere yönelik dayanışma çalışmaları ve bu sürecin yerel demokrasi üzerindeki etkileri ele alındı.

DENİZLİ: SADECE PROJELERİMİZİ DEĞİL, MÜCADELEMİZİ VE UMUDU DA PAYLAŞTIK

SODEM Genel Sekreteri Esra Kaya Erdoğan, dernek üyesi belediyelerin kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmaları ve iş birliklerini aktarırken; Başkan Denizli de, Çeşme’deki belediyecilik uygulamaları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Denizli, “Çeşme’de değerli başkanlarımızı ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Yerel yönetimlerin gücünü dayanışmadan, ortak akıldan ve halktan aldığını biliyoruz. Bugün burada sadece projelerimizi değil; mücadelemizi, kararlılığımızı ve umudu da paylaştık” diye konuştu.