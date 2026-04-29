Sorunsuz üstyapı için Tepebaşı’nda çalışmalar sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, sorunsuz bir üstyapı amacıyla gerçekleştirdiği yol ve kaldırım çalışmalarını, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de sürdürüyor. Ekiplerin birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı üstyapı çalışmaları devam ediyor. Aşağı Söğütönü Mahallesi 998. Sokak’ta yola kilittaş döşemesi gerçekleştirilirken 8064 ve 8062. sokaklarda kaldırım çalışmaları yapılıyor. Öte yandan Aşağı Söğütönü, Şarhöyük ve Muttalip mahallelerinde asfalt yama, Çukurhisar, Batıkent ve Mollaoğlu mahallelerine mekanik serilme işlemi, Batıkent Mahallesi’ne yeni yol açılması ile ızgara yapılması, Çamlıca ve Fatih mahallelerinde ise kaldırım tamirat çalışmaları gerçekleştiriliyor.