Tarsus’ta taziye evi açıldı

Tarsus Belediyesi, yurttaşlar için Kavaklı Mahallesi’ne Taziye Evi kazandırdı. Taziye Evi’nin açılışına, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, protokol üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Törende konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, “İnsanın ebediyete intikal ettiğinde yanında götüreceği tek şey; insanlığa, memleketine bıraktığı hizmetlerdir. Amacımız bu gök kubbede hoş bir seda, kalıcı bir eser bırakmaktır. Taziye evleri de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Acılı günlerde vatandaşlarımızın yükünü hafifleten, dayanışmayı güçlendiren yapılardır” dedi. Başkan Boltaç, Kavaklı Mahallesi ile başlayan taziye evi projelerinin Yarbay Şemsettin, Bolatlı ve Öğretmenler Mahallelerinde de hayata geçirileceğini duyurdu.

'UZUN SÜREDİR TALEBİMİZDİ'

Kavaklı Mahallesi Muhtarı Murat Ulukanoğlu da, “Mahallemize bir taziye evi talebimiz yıllardır vardı, ancak bir türlü hayata geçirilemiyordu. Belediye Başkanımız Sayın Ali Boltaç’ın öncülüğü ve Alp ailesinin değerli katkılarıyla bu hizmeti mahallemize kazandırdık. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra konuşan CHP Tarsus İlçe Başkanı Selahaddin Şahin ise, “Belediyemizin mahalle mahalle hizmet götürmesi bizim için son derece kıymetlidir. Vatandaşlarımızın huzuruna talip olurken, böyle anlamlı hizmetlerin hayata geçirilmesi bizler için onur vericidir. Belediye Başkanımızın çalışmalarıyla birlikte halkımızdan gelen olumlu geri dönüşler bizlere daha büyük bir motivasyon sağlamaktadır. Vatandaşımızın memnuniyetini görmek en büyük mutluluğumuzdur” diye konuştu. Tören, protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte kesilen kurdeleyle tamamlandı. Açılışın ardından vatandaşlar yeni taziye evini gezerek yetkililerden bilgi aldı.