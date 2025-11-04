TBB ve Japonya Başkonsolosluğu’ndan Giresun Belediyesi’ne araç desteği

Giresun Belediyesi araç filosuna iki önemli destek daha eklendi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından bir vidanjör aracı, Japonya Başkonsolosluğu tarafından ise arama kurtarma aracı Giresun Belediyesi’ne hibe edildi. TBB’nin yerel yönetimlere yönelik destek programı kapsamında Giresun Belediyesi’ne tahsis edilen vidanjör şehirde altyapı ve çevre hizmetlerinde önemli katkı sağlayacak. Giresun Arama Kurtarma Aracı Sağlanması Projesi kapsamında Japonya ile Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin sembolü olarak Japonya Başkonsolosluğu tarafından hibe edilen arama kurtarma aracı ise olası afet ve acil durumlarda kullanılacak. Aracın, özellikle Giresun’un afet riskine açık bölgelerinde hızlı müdahale kapasitesini artırması bekleniyor. Atatürk Meydanı’nda ki araç tanıtımında konuşan Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, yapılan hibelerin kent halkı adına büyük bir kazanım olduğunu belirterek: “Hem Türkiye Belediyeler Birliği’ne hem de Japonya Başkonsolosluğu’na teşekkür ediyoruz. Siyah plakalar Giresun Belediyesi’ne çok yakışıyor. Bu destekler, belediyemizin hizmet kalitesini ve afetlere hazırlık gücünü önemli ölçüde artıracaktır. Gerek hibeler gerekse kendi imkanlarımızla kazandığımız araçlarla araç parkımızı oldukça güçlendirdik. Güçlendirmeye de devam edeceğiz” dedi.