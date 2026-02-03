Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden kent genelinde kar mesaisi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kentin bazı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması ve yurttaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla karla mücadele çalışması başlattı.

Meteoroloji verileri doğrultusunda beklenen kar yağışının kenti etkisi altına almasıyla birlikte Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hayatı olumsuz etkileyebilecek durumları önlemek amacıyla çalışma başlattı. İl genelinde ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve can güvenliğinin korunması amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları, şehrin en uç noktalarına kadar ulaştırılıyor.

TUZLAMA İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin stratejik noktalarında saha operasyonlarını sürdürüyor. Toplamda 71 personel, 10 adet kar bıçaklı ve tuz robotlu kamyon, 7 adet kar bıçaklı kamyon, 8 greyder ve 8 kepçe ile ana arterlerden ara sokaklara kadar kesintisiz bir çalışma yürütüyor. Ekipler, yolları açmanın yanı sıra soğuklar nedeniyle oluşabilecek buzlanma riskine karşı tuzlama işlemi gerçekleştiriyor.

KIŞ LASTİĞİ VE ZİNCİR KULLANIMI KONUSUNDA UYARI

Olası kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 11 ilçedeki tüm istasyonlarda tam kadro nöbet tutarken, TESKİ ekipleri de altyapıda oluşabilecek donma ve arızalara karşı teyakkuza geçti. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik ekipleri ise ulaşımın sağlıklı akışını sağlamak için denetimlerini sıkılaştırdı. Sürücülerin güvenli seyahat etmesi için yönlendirmelerde bulunan zabıta ekipleri, özellikle kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, kentin yeni bir güne karla uyanmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Karın toprak ve su için bereket olduğunu dile getiren Yüceer, ekiplerin pazar gününden bu yana 7/24 görev başında olduğunu belirtti. Tüm birimlerin hem ulaşım güvenliğini sağlamak hem de buzlanma riskini ortadan kaldırmak için sahada olduğunu ifade eden Başkan Yüceer, çalışmaların yağış sona erene kadar kesintisiz devam edeceğini söyledi.