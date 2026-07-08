Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden sokakta yaşayan can dostlara kapsamlı destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Bakımevi, sahipsiz can dostların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi için modern altyapısı, uzman kadrosu ve kapsamlı veterinerlik hizmetleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Bakımevinde bugüne kadar 5 bini aşkın hayvana bakım ve tedavi hizmeti sunulurken, yüzlerce can dost da sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

HER CAN İÇİN GÜVENLİ VE SAĞLIKLI YAŞAM

Toplam 44 bin metrekarelik alanda hizmet veren merkez; klinik birimleri, karantina alanları, doğal yaşam bölgeleri ile kedi ve köpek yaşam alanlarından oluşan modern yapısıyla aynı anda bin 750 can dostuna hizmet verebilecek kapasiteye sahip bulunuyor.

HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE

Bakımevinde yer alan 216 alttan ısıtmalı kapalı ve açık kafes alanı ile 52 doğal yaşam alanı sayesinde hayvanların bakım süreçleri konforlu koşullarda yürütülürken, özel tasarlanmış hayvan nakil araçlarıyla hayvanlara hızlı ve etkin şekilde ulaşılıyor.

TEDAVİDEN REHABİLİTASYONA KAPSAMLI HİZMET

Karacakılavuz Sahipsiz Hayvan Bakımevi, yalnızca geçici barınma hizmeti sunan bir merkez olmanın ötesinde, tedavi, rehabilitasyon ve yeniden sağlıklı yaşama kazandırma misyonuyla faaliyet gösteriyor.

SAĞLIK, BAKIM VE YENİ YUVALAR

Hizmete başladığı günden bu yana 5 bini aşkın can dostuna bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunan merkezde, bin 300'ün üzerinde kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi, 2 bin 500'den fazla kuduz aşısı uygulandı ve 270'ten fazla hayvan sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

CAN DOSTLARINA MODERN TEDAVİ İMKANI

Merkezde yalnızca kedi ve köpeklere değil, ihtiyaç duyan yabani hayvanlara da tedavi ve bakım hizmeti veriliyor. Kısırlaştırma işlemlerinin yanı sıra ortopedik operasyonlar, göz ve tümör ameliyatları, sezaryen ile birçok cerrahi müdahale başarıyla gerçekleştiriliyor. Böylece hayvanların yaşam kalitesi artırılırken, yeniden sağlıklı bir yaşama kavuşmaları sağlanıyor.

HER SAHİPLENDİRME YENİ BİR UMUT OLUYOR

Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarına da büyük önem veriyor. Sıcak bir yuvaya kavuşan her can dostu, hem yeni ailesine kavuşuyor hem de bakımevinde yardıma ihtiyaç duyan başka bir hayvan için yeni bir yaşam alanı oluşturuyor. Toplumda hayvan sahiplenme bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülürken, can dostlarının sevgi dolu yuvalarla buluşması için vatandaşların desteği büyük önem taşıyor.

GELECEĞE YATIRIM DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi, mevcut hizmetlerini geliştirmeye yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Can dostlarının yaşam koşullarını daha da iyileştirmek amacıyla kapasite artırma ve yaşam alanlarını genişletme çalışmaları devam ederken, sıfır atık anlayışıyla hayata geçirilecek kuru mama üretim tesisi projesiyle hem çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlanması hem de bakımevindeki hayvanların beslenme ihtiyaçlarının daha verimli şekilde karşılanması hedefleniyor.

“HER CANIN YAŞAM HAKKINI KORUYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sahipsiz hayvanların yaşam hakkını korumanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Bizim için her can değerlidir. Sahipsiz hayvanlara yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalar yalnızca yasal değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluğun gereğidir. Can dostlarımızın güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bakımevimizi yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir merkez olarak değil, geleceği de planlayan bir yaşam alanı olarak geliştiriyoruz. Can dostlarımıza güvenli yaşam alanları sunmaya, hizmetlerimizi sürekli geliştirerek bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.