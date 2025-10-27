Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: ‘Tarladan sofraya bal kabağına değer katıyoruz’

Tepebaşı Belediyesi tarafından Kızılinler Mahallesi’nde üretilen ve Eskişehir Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alan Kızılinler bal kabağının tanıtımı amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kızılinler Bal Kabağı Panayırı yoğun ilgi gördü. Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Kırsal Kalkınma Kurulu işbirliğinde gerçekleşen panayıra Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Panayırda yerel üreticilerin stantları, çocukların çizdiği “Çizgilerle Bal Kabağı” sergisi ve Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan “Eko Şov” ritim grubunun konseri büyük beğeni topladı.

‘367 TON BAL KABAĞI HASAT EDİLDİ’

Açılışta konuşan Başkan Ahmet Ataç, “Kızılinler’de 222 dekar alanda 367 ton bal kabağı hasat edildi. Bu ürün yalnızca bir tarım ürünü değil, dayanışmanın, üretimin ve kültürün simgesidir. Yerel üreticilerimizin emeğini görünür kılmak, kadın üreticilere destek olmak bizim için çok değerli” dedi. Ataç, bal kabağından yapılan alternatif ürünlerin artırılacağını belirterek, “Tarladan sofraya her aşamada bal kabağına değer katıyoruz. Üreticiyle birlikte büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘YEREL DEĞERLERİN MARKALAŞMASI ÖNEMLİ’

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ise coğrafi işaretin, sadece bir belge değil kültürel bir kimlik olduğunu belirterek, “Kızılinler bal kabağıyla Eskişehir tarımsal üretimde de öncü bir şehir haline geldi” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de bal kabağının Eskişehir kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu ürünün coğrafi işaret alması çok kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Halk Oyunları Topluluğu, Kızılinler Halk Dansları ekibi ve Tepebaşı Belediyesi Gençlik Halk Dansları ekibi tarafından gösteri sunulurken bal kabağı üzerine mani atışmaları da gerçekleştirildi. Panayırın sonunda tüm protokol, bal kabağı ve diğer üretilen ürünlerle yapılan yöresel lezzetlerin tadına bakarak, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.