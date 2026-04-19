Tepebaşı Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için çalışmalarını sürdürüyor: ‘Ben de ailenizin bir parçası olabilir miyim?’

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sahipsiz hayvanlara yönelik örnek çalışmalarıyla hem can dostlara umut oluyor hem de vatandaşları sahiplenmeye teşvik etmeyi sürdürüyor. Merkezde geçici olarak barındırılan kedi ve köpekler, kendilerine sevgi dolu bir yuva açacak aileleri bekliyor. 2026 yılının ilk 3 ayında sahiplendirme çalışmalarında önemli bir ivme yakalayan merkez, bu süreçte toplam 111 köpek ve 27 kediyi yeni yuvalarına kavuşturdu. Yetkililer, bu sayının artması için toplumun her kesiminden destek beklediklerini vurgularken, sahiplendirmenin hem hayvanlar hem de insanlar için hayat değiştiren bir adım olduğuna dikkat çekiyor. 2009 yılından bu yana yaklaşık 15 bin sahipsiz hayvanın sahiplendirilmesini sağlayan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, sokak hayvanlarının sağlık kontrollerinden beslenmelerine, bakım süreçlerinden sahiplendirilmesine kadar her aşamada titizlikle hizmet veriyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da merkezi sık sık ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceliyor, can dostlarla yakından ilgileniyor. Hayvanlarla kurduğu sıcak bağ ve duyarlılığıyla bilinen Başkan Ataç, sahiplendirme çalışmalarının önemine dikkat çekerek yurttaşlara çağrıda bulunuyor.

‘KENTİMİZİN VİCDANINI YANSITIYOR’

Ataç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tepebaşı’nda bizler, yaşamın her halini ve her canı eşit derecede önemseyen bir anlayışla çalışıyoruz. Sokakta yaşayan can dostlarımız da bu anlayışın vazgeçilmez bir parçası. Doğal Yaşam Merkezimiz, büyük bir özveriyle yürütülen çalışmalar sayesinde, vatandaşlarımızın değerli desteğiyle çok kıymetli sonuçlara ulaşıyor. Ancak biz bu rakamlara yalnızca istatistik olarak bakmıyoruz. Bu başarıda en büyük pay, duyarlı hemşehrilerimize ait. ‘Satın alma, sahiplen’ diyerek can dostlarımıza yuva olan, onları ailelerinin bir parçası haline getiren tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Onların gösterdiği bu merhamet ve sorumluluk, kentimizin vicdanını yansıtıyor. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak sadece insanlara değil, bu kentte yaşayan tüm canlılara karşı sorumluluk taşıyoruz. Amacımız; can dostlarımızın daha güvenli, daha sağlıklı ve sevgi dolu bir yaşam sürmesini sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı artırarak sürdürecek, daha merhametli ve daha yaşanabilir bir kent için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Merkezi ziyaret eden vatandaşlarımız da görecek ki merkezdeki sahipsiz hayvanlar adeta “Ben de ailenizin bir parçası olabilir miyim? diyor.”