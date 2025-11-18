Terme Kitap Günleri başladı

Toplam 40 yayınevi ve 50 yazarın katılacağı Kitap Günleri için konuşan Belediye Başkanı, Şenol Kul, “Edebiyatın kalbi dokuz gün boyunca Terme’de atacak” ifadelerini kullandı.

Etkinlik süresince ziyaretçiler, yayınevlerinin stantlarını ücretsiz gezebilecek; ayrıca 10 söyleşi ve imza gününe katılma imkânı bulacak. Çocukların kitapla bağını güçlendirmek amacıyla hazırlanan 12 özel çocuk etkinliği de programda yer alıyor.

Başkan Kul, kitapların toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bir eğitimci ve okur olarak bilginin ve düşüncenin en temel kaynağının kitaplar olduğunu çok iyi biliyorum. Terme Belediyesi olarak eğitim ve kültürel gelişime verdiğimiz önemi en üst düzeyde tutuyor, bu alanları önceliklerimizin başında görüyoruz.”

Kitap Günleri'nin ilçenin kültürel yaşamına önemli katkı sunduğunu belirten Başkan Kul, tüm yurttaşları etkinliğe davet etti. Dün başlayan etkinlik 25 Kasım günü sona erecek.