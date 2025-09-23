Tiyatronun kalbi 1-14 Ekim’de Etimesgut’ta atacak

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu’nun önderliğinde, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran’ın eş sanat yönetmenliğinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kent Tiyatro Festivali, 1-14 Ekim tarihleri arasında Ankara’da tiyatronun nabzını tutacak. Festivaldeki bütün gösteriler Eryaman’daki, 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde. Türkiye’nin yanı sıra Arjantin, Avustralya, Fransa, Lübnan, Portekiz ve Tayland’dan hikaye anlatıcılarını, gösteriler, atölyeler ve söyleşilerde Ankaralı sanatseverlerle buluşturacak. 1-14 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 2. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali etkinlikleri için biletler satışa sunuldu.

‘ETİMESGUT FESTİVALE SAHİP ÇIKIYOR’

100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) dün Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu, festivalin eş sanat yönetmenleri Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran, festivali ve programı tanıttı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Etimesgut Belediye Başkanı ve Etimesgut Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikcioğlu, “Geçtiğimiz yılki Kent Tiyatrosu’nun bilet satışlarıyla kıyasladığımızda, bu yılın grafiklerinin çok daha yüksek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Bu tablo, Etimesgut’un festivale sahip çıktığını, halkımızın sanata olan özlemini, tiyatroya duyduğu sevgiyi ve ilgisini açıkça ortaya koyuyor” dedi. Beşikcioğlu, “Bizim Etimesgut’ta dışarı çıkma ihtiyacımız vardı; 680 bin nüfuslu bir otel şehir gibiydi burası. Bizim vatandaşlarımızın sosyal hayatını yaratmamız lazımdı. KentFest ile bunu yaptık. Ben görevde olduğum sürece de bu vizyonu sürdürmeye gayret edeceğim” ifadelerini kullandı.

‘BLACK BOX SAHNEYİ AÇACAĞIZ’

Festivalin eş sanat yönetmeni Övül Avkıran da, “Bırakın hayal kuralım, koşalım, hareket edelim. Üreten olalım. Topraklarını kuruttuğumuz yerde çocuklara çiçek olmayı öğretiyoruz ama kuru toprakta çiçek yetişmez. Biz bu toprakları yeşertelim” diye konuştu. Festival programına dair detayları paylaşan eş sanat yönetmeni Mustafa Avkıran ise “Geçen yıl heyecanımıza heyecan katan bir festival yaptık. Geçen yılı da değerlendirerek; Avignon kadar, Edinburgh kadar büyük bir festival yapma hayali ile bu seneye hazırlandık. CKM içerisinde güncel, çağdaş gösteri sanatlarına ait bir mekana, bir Black Box sahneye ihtiyaç duyulması söz konusuydu. Bir kentsel dönüşüm projesi olarak, bu Black Box sahnenin yani Ali Cem Köroğlu Sahnesi’nin açılışını da KentFest kapsamında 2 Ekim'de yapacağız. Böylece CKM içerisinde 3 farklı oyun alanımız olacak. Bu alanlarda 36 etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu programla, önce Eryaman’a, Etimesgut’a ve tüm Ankaralılara hakiki bir takas ve kültürel beslenme ortamı yaratacağız” dedi. Etimesgut halkının ihtiyaçlarının programın şekillenmesine etkisinin büyük olduğunun altını çizen Avkıran, “Festivalin açılışını Kent Tiyatrosu’nun genç oyuncularıyla yaparken, kapanışı ise Emekli Tiyatrosu ile yani tecrübelilerle yapacağız. Bunun yanında geçen yıl çok ilgi gören Meselemiz Ankara söyleşilerinde, Ankara’nın bağımsız sanat kurumlarından isimleri ağırlayacağız. Ayrıca atölye çalışmaları ve çocuklara yönelik Nazik Korsan Piyu gösterisi ile 7'den 70'e herkese hitap eden bir festival programı hazırladık. Belki de gelecek yıl bu festivalin prodüksiyonlarını üretmeye başlarız” diye konuştu.