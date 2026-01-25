Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, sanayi sitesi için Almanya’ya gitti

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçenin üretim ve istihdam kapasitesini artırmayı hedefleyen Toroslar Tekstil Sanayi Sitesi Projesi kapsamında Almanya’nın Frankfurt kentinde bir dizi temas ve incelemede bulundu. Başkan Yıldız, Almanya’daki programı çerçevesinde ilk olarak Türk-Alman Sağlık Vakfı Başkanı ile birlikte Orta Hessen Valisi Dr. Christoph Ullrich’i ziyaret etti. Görüşmede, Tekstil Sanayi Sitesi Projesi başta olmak üzere Toroslar’ın sanayi potansiyeli, üretim altyapısı ve istihdam hedefleri ele alındı. Ziyaretlerin devamında Hessen Eyalet Parlamentosu SPD Üyesi Nina Heidt Sommer ile bir araya gelen Başkan Yıldız, Toroslar ilçesinin tekstil sektöründeki mevcut gücünü ve geleceğe dönük vizyonunu paylaştı. Görüşmede, özellikle eğitim, mesleki gelişim ve yatırım alanlarında karşılıklı iş birliği olanakları değerlendirildi.

SANAYİ OLANAKLARI TARTIŞILDI

Frankfurt temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu N. İlknur Akdevelioğlu, Hessen Eyaleti Yatırım ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Dr. Friedrich Hanisch ile Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığı Müsteşarı ile de görüşmeler gerçekleştiren Başkan Yıldız, Toroslar’ın sanayi, eğitim ve istihdam odaklı kalkınma vizyonunu kapsamlı şekilde aktardı. Görüşmelerde, Toroslar Tekstil Sanayi Sitesi Projesi’nin uluslararası iş birlikleriyle güçlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Yıldız, aynı zamanda Gissen şehrinde kurulu kültürler arası sağlık merkezine de giderek tedavi olan Türk yurttaşlara moral ziyareti yaptı.

‘TOROSLAR, ÜRETİM ÜSSÜ HALİNE GELECEK’

Yıldız, “Almanya’da gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde, kentimizin üretim kapasitesini, tekstil sanayisindeki stratejik rolünü ve ihracat potansiyelini anlattık. Toroslar’ın tekstil üretiminde önemli bir merkez olduğunu ve bu potansiyeli daha da ileri taşımak istediğimizi aktardık.” dedi. Toroslar’da hâlihazırda yaklaşık 30 bin kişinin tekstil sektöründe çalıştığını anımsatan Yıldız, Tekstil Sanayi Sitesi’nin bu güçlü potansiyeli daha organize, sürdürülebilir ve nitelikli bir yapıya kavuşturacağını vurguladı.