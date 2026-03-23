Toroslar Belediye Başkanı Yıldız, esnafla buluşuyor

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, kent genelindeki esnaf ve sanatkârlar odalarına ziyaretler gerçekleştiriyor. Seçim sürecini tamamlayan oda başkanları ve yönetimlerine ‘hayırlı olsun’ dileklerini ileten Başkan Yıldız, esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunuyor.

‘ESNAF ŞEHRİN CAN DAMARIDIR’

Esnafın üretimden hizmete kadar geniş bir alanda kentin ekonomik yapısını ayakta tuttuğunu vurgulayan Başkan Yıldız, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını belirtti. Yıldız, “Esnafımız, kentin en önemli dinamiklerinden biridir. Onların emeği, alın teri ve üretkenliği şehir ekonomisinin temelini oluşturuyor. Esnafımızla dayanışma içinde çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

‘ESNAF HEM SERMAYE HEM EMEK DEMEK’

Ekonomik koşulların en çok esnafı etkilediğine dikkat çeken Başkan Yıldız, “Bu ülkenin temel yapı taşı esnaflardır. Esnaf ayakta kaldığı sürece ekonominin de ayakta kalacağını biliyoruz. Esnafın farklı bir özelliği var; hem sermayeci hem de emekçi. Ancak mevcut ekonomik gidişat en çok esnafı zorluyor” ifadelerini kullandı. Şehir içinde kalan bazı iş kollarının çevresel ve trafik sorunlarına neden olduğunu belirten Yıldız, bu alanların planlı şekilde taşınması gerektiğini ifade etti. Gürültü ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yeni çalışma alanlarının oluşturulması için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldız, “Yalınayak bölgesinde çok geniş bir alanı imara açtık. İmar çalışmaları tamamlandı. Bu alan, esnafımıza da büyük oranda fayda sağlayacak” diye konuştu.