Toroslar Belediye Başkanı Yıldız: 'Toroslar’ı halkla birlikte yönetiyoruz'

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İlçe merkezinden kırsal mahallelere kadar üstyapı, çevre düzenlemesi ve ulaşım başta olmak üzere temel hizmetlerin eş zamanlı sürdürüldüğünü ifade eden Yıldız, daha modern ve yaşanabilir bir Toroslar hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

'BELEDİYECİLİĞİ HALKLA İÇ İÇE YAPIYORUZ'

Ortak akıl vurgusu yapan Başkan Yıldız, belediyeciliği masa başında değil, yurttaşlarla birebir temas ederek yürüttüklerini belirtti. Yıldız, “Daha modern ve yaşanabilir bir Toroslar için ortak akılla hareket ediyoruz. Yurttaşlarımızla sürekli bir araya gelerek taleplerini dinliyor, ilçemizin potansiyelini birlikte öne çıkarıyoruz” dedi.

KÖYLERDE İHTİYACA GÖRE SOSYAL ALANLAR

Kırsal mahallelere yönelik çalışmalara da değinen Yıldız, belediyeye ait yapıların tek tek incelendiğini söyledi. Her köyün ihtiyacına göre halk evi, taziye evi, okuma salonu ve köy kahvesi gibi sosyal alanların planlandığını belirten Yıldız, mevcut yapıların bakım ve onarımlarının da bu kapsamda yapılacağını kaydetti.

DSİ’YE ÇAĞRI: 'İNSANLARIN CANI YANMADAN ÖNLEM ALIN'

Yakın zamanda yaşanan sel felaketinin ardından Devlet Su İşleri’ne (DSİ) çağrıda bulunan Başkan Yıldız, dere yatakları ve menfezlerin düzenli temizlenmemesinin tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine zarar verdiğini vurguladı. Bu sorunların yaşanmadan önce çözülmesi gerektiğini belirten Yıldız, önleyici tedbirlerin önemine dikkat çekti.

SEL FELAKETİNİN NEDENİ: EKSİK VE GECİKEN ÇALIŞMALAR

Yıldız, kentte yaşanan son sel felaketinin temel nedeninin Karayolları’nın kamulaştırma çalışmalarını tamamlamaması ve DSİ’nin şehir içi ile kırsaldaki derelerde gerekli temizlik ve bakım çalışmalarını yıllardır düzenli olarak yapmaması olduğunu söyledi. Derelerdeki kamış ve kargıların temizlenmemesi sonucu, kuvvetli yağış ve kar erimesiyle birlikte suların önüne çıkan her şeyi sürüklediğini belirten Yıldız, “Yağmur yağıp yağmamasına, kış olup olmamasına bakılmaksızın DSİ’nin bu dereleri belirli aralıklarla temizlemesi gerekiyor” dedi.

'TOROSLAR’IN POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK'

Toroslar’ın güçlü ve potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu vurgulayan Başkan Yıldız, doğru ve yerinde kullanılan kaynaklarla sorunların kısa sürede çözülebileceğini ifade etti. “Samimi olunduğu sürece Toroslar’ın çözülemeyecek bir sorunu yok” diyen Yıldız, seçim öncesinde de bu yaklaşımı dile getirdiğini anımsattı.

NİSAN AYIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMALAR YENİDEN HIZLANACAK

Yıldız, ekiplerin geçtiğimiz yıl acil olan bölgelerde çalışmalarını gerçekleştirdiğini belirterek, “Nisan ayı itibarıyla ekiplerimiz, kırsal mahallelerimizde ihtiyaç olan hizmetleri yapmaya devam edecek. Yeter ki gerçekten samimi olalım, gerçekten sorun çözmek ve iş yapmak niyetinde olalım” ifadelerini kullandı. Toroslar Belediyesi'nin, ilçede yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.