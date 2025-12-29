Toroslar Belediyesinden 3 Ocak’ta Kurtuluş Buluşması

Toroslar Belediyesi, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü, tarih bilincini ve bağımsızlık ruhunu yaşatan etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 3 Ocak 2026 Cumartesi günü düzenlenecek “Geleneksel Kuvayi Milliye Yürüyüşü”, Mersinlileri bir kez daha birlik ve beraberlik duygusu etrafında buluşturacak.

Mersin’in simgelerinden biri haline gelen yürüyüş, saat 09.30’da Toroslar Kuvayi Milliye Anıtı önünden başlayacak. Katılımcılar; Kuvayi Milliye Caddesi, Eski Devlet Hastanesi Kavşağı, Kuruçeşme istikameti, İstiklal Caddesi ve Sakarya Caddesi güzergâhını takip ederek Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyüşlerini sürdürecek. Yürüyüş boyunca Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde kurtuluş coşkusu yaşanacak.

BAŞKAN YILDIZ’DAN MERSİNLİLERE DAVET

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 3 Ocak’ın Mersin ve Toroslar için taşıdığı tarihî öneme dikkat çekerek tüm Mersinlileri yürüyüşe ve etkinliklere davet etti. Başkan Yıldız, “Bayraklarımızla, marşlarımızla Toroslar’dan Cumhuriyet Meydanı’na kadar omuz omuza yürüyeceğiz. 3 Ocak, bu topraklarda yaşayan insanların özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunun en somut göstergesidir. Bu onurlu günün yıl dönümünü hep birlikte yaşamak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“3 OCAK, DİRENİŞİN VE ÖZGÜRLÜĞÜN SİMGESİDİR”

Mersinlilerin 3 Ocak 1922’de emperyalist güçlere karşı verdikleri mücadelenin bir zaferle sonuçlandığını hatırlatan Başkan Yıldız, “3 Ocak Zafer Direnişi’nin ateşini her an yüreğimizde tutmamız gerekir. Toroslar’da geleneksel hale gelen bu kutlamaları sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kurtuluş mücadelesinde emek veren ve canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum.” diye konuştu.

ATATÜRK BÜSTÜ AÇILIŞI VE KURTULUŞ KUPASI ŞAMPİYONLUK MAÇI YAPILACAK

Kurtuluş etkinlikleri yalnızca yürüyüşle sınırlı kalmayacak. Hizmet kalitesini artırmak amacıyla yeni hizmet binası olarak kullanılacak olan Halkkent Mahallesi’ndeki Yunus Emre Kültür Merkezi’nin önünde saat 13.00’te Atatürk Büstü açılışı gerçekleşecek.

Etkinlikler, Toroslar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 16’ncısı düzenlenen 3 Ocak Kurtuluş Kupası Kurumlararası Futbol Turnuvası ile devam edecek. Kurumlar arasındaki dayanışmayı ve spor kültürünü güçlendirmeyi amaçlayan turnuvada; saat 12.00’de Koray Aydın Stadı’nda Toroslar Belediyesi-İl Sağlık Müdürlüğü arasında üçüncülük müsabakası, saat 14.00’te ise Mersin Büyükşehir Belediyesi MESKİ-Mersin Barosu arasında şampiyonluk karşılaşması oynanacak.

Şampiyonluk karşılaşmasının ardından kutlamalar, ödül töreni ile son bulacak.