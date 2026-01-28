Toroslar’da 10 yıllık atıl yatırım yeniden gündemde

Mersin'in Toroslar ilçesinde, belediye tarafından yaklaşık 10 yıl önce yayla turizmini canlandırmak amacıyla yaptırılan bungalov evler, aradan geçen sürede bir türlü hizmete alınamadı. Güzelyayla Mahallesi’nde (Kızılbağ) çam ormanları içerisinde inşa edilen tesis, yıllardır atıl durumda kalması nedeniyle harabeye döndü; evlerin eşyaları çalındı, yapılar yağmalandı.

İçerisinde her biri 24 metrekare büyüklüğünde 24 adet bungalov ev bulunan tesis, Toroslar’ın yaz ve kış turizmine katkı sunması hedefiyle hayata geçirilmişti. Ancak uzun yıllardır kullanılmayan tesis, hem kamu kaynaklarının atıl kalmasına hem de bölge halkının beklentilerinin karşılanamamasına neden oldu. Mahalle sakinleri, tesisin bir an önce hizmete açılmasını talep ediyor.

BUNGALOV EVLER, MECLİSTE YENİDEN GÜNDEME GELİYOR

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, son günlerde kamuoyunda yeniden gündeme gelen bungalov evler ile ilgili kapsamlı bir açıklama yaptı. Başkan Yıldız, tesisin yeniden düzenlenerek kiraya verilmesi ve turizme kazandırılması için yaklaşık 6 ay önce belediye meclisine teklif sunduklarını ancak sürecin ertelendiğini söyledi.

Yıldız, konunun Şubat ayı meclis toplantısında yeniden gündeme getirileceğini vurgulayarak, bu kez tesisin kiralanarak işletmeye açılması yönünde güçlü bir irade ortaya koyacaklarını ifade etti.

“CİDDİ BİR KAMU YATIRIMI KADERİNE TERK EDİLMİŞ”

Bungalov evlerin yıllardır kullanılmamasının kendilerini de üzdüğünü dile getiren Başkan Yıldız, “Son günlerde basın yayın organlarına da yansıyan ve ilçemizde bulunan bungalov evler, yeniden gündem oldu. Güzelyayla Mahallemizde (Kızılbağ) bundan yaklaşık on yıl önce inşa edilmiş olan bu tesis, maalesef uzun süre kendi kaderine terk edilmiş. Oysa belediyenin kaynaklarıyla yapılmış ciddi bir kamu yatırımı söz konusu. İlçemiz, özellikle dağ turizmi ve kırsal turizm açısından çok büyük bir avantaja sahip. Bu düşünceyle yapılmış olan bu tesisin atıl kalması hepimizin içini acıtıyor” dedi.

Yıldız, tesisin bazı sosyal alanlarının tamamlanmamış olmasına rağmen, ruhsatlı ve kullanılabilir bir altyapıya sahip olduğunu da belirtti.

HEDEF: KIRSAL VE EKOLOJİK TURİZM

Yıldız, bungalov evlerin yalnızca bir konaklama tesisi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, projenin bölgeye çok yönlü katkı sağlayacağını dile getirdi: “Bu yatırımı sadece bir turizm tesisi olarak değerlendirmek yeterli değil. Aynı zamanda kurulu olduğu Güzelyayla Mahallesi’ne (Kızılbağ) ve çevredeki kırsal mahallelere ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ciddi katkılar sunacak bir projeden bahsediyoruz. Hem ticari hareketlilik sağlayacak hem de bölgenin sosyal yapısında olumlu bir dönüşüm yaratacak.”

“EN GEÇ BİR YIL İÇİNDE HİZMETE AÇILMASINI HEDEFLİYORUZ”

Şubat ayı meclisinde tesisin kiralanmasına yönelik kararın çıkması halinde, kısa sürede gerekli düzenlemelerin yapılacağını belirten Başkan Yıldız, hedeflerinin en geç bir yıl içerisinde tesisin hizmete açılması olduğunu söyledi: “Amacımız, burayı hem hemşehrilerimizin hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen misafirlerin yaz-kış faydalanabileceği, ekolojik ve kırsal turizme hizmet eden bir merkez haline getirmek. Aynı zamanda belediyemize kira geliri sağlayarak bu kaynağı yine halkımıza hizmet olarak döndürmek istiyoruz.”

BÖLGE HALKI UMUTLU

Uzun süredir atıl durumda kalan tesisin yeniden gündeme gelmesi, Güzelyayla (Kızılbağ) ve çevre mahallelerde umut yarattı. Mahalle sakinleri, hem doğaya yakışır bir turizm tesisinin ilçeye kazandırılmasını hem de yıllardır kullanılmayan kamu yatırımının ekonomiye kazandırılmasını bekliyor.