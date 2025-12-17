Toroslar’da 11. etap imar planı tamamlandı, belediye başkanı yatırımcıları ilçeye davet etti

Mersin Toroslar ilçesinin planlama çalışmalarından biri daha tamamlandı. 11. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı, Belediye Meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Söz konusu plan ile birlikte ilçede yatırım, üretim ve istihdamın önünü açacak geniş bir alan imara kavuştu.

Tamamlanan imar planı; batıda Serbest Bölge Bağlantı Yolu (151. Cadde), doğuda Bekirde Mahallesi, güneyde Hal Kompleksi, kuzeyde ise Mersin-Adana Otoyolu ile çevrili yaklaşık 3 bin 800 dönümlük alanı kapsıyor. Plan kapsamında bölge; lojistik depolama, toplu işyerleri ve ticaret alanı olarak hizmet verecek.

“TOROSLAR’IN GELİŞİMİ İÇİN STRATEJİK BİR ADIM”

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, 11. Etap İmar Planı’nın tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, planın yalnızca Toroslar için değil, Mersin’in genel gelişimi açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Yıldız, “11. Etap, hem Toroslarımız hem de Mersinimiz açısından kentin önünü açacak, gelişimini hızlandıracak çok önemli bölgelerden biri. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan bu plan nihayet sonuçlandı. Bu süreçte tüm komisyon üyelerimize, Toroslar Belediyemizde ve Büyükşehir Belediyemizde emeği geçen bürokratlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

3 BİN 800 DÖNÜMLÜK DEV YATIRIM ALANI

Yıldız, planın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin 800 dönümlük alanın ticaretin ve üretimin merkezi haline geleceğini belirterek, “Toroslarımızın içerisinde yaklaşık 3 bin 800 dönümlük arazi, lojistik depolama ve toplu iş yerleri alanı olarak hizmete açıldı. Uygulama çalışmalarına hemen başladık. Artık Toroslar’da yatırım yapılabilecek alanların imar planları bir bir tamamlanıyor. Bu plan çalışmaları başladığında ben Büyükşehir Belediyesinde meclis üyesiydim. 5-6 yıldır bu çalışma devam ediyordu ve hizmet dönemimizde nihayete erdi. Kentimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARA AÇIK DAVET

Yatırımcılara çağrıda bulunan Başkan Yıldız, “Mersin’de, Toroslar’da yatırım yapmak isteyen hemşehrilerimiz için artık çok önemli alanlar oluştu. Akdeniz sınırından başlayan planlama çalışmalarımız içeriye doğru ilerliyor. Toroslarımızın canlanacağı, ticaretin, sanayinin ve istihdamın yoğunlaşacağı bir bölge olacak burası. Tüm yatırımcıları davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu planlama ile Toroslar’da düzenli kentleşme, güçlü altyapı, sosyal donatı alanları ve sürdürülebilir büyüme hedeflenirken, ilçenin ekonomik potansiyelinin de önemli ölçüde artırılması amaçlanıyor.