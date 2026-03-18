Toroslar’da bayram öncesi kişisel bakım hizmeti

Toroslar Belediyesi, özel gereksinimli, yaş almış ve günlük yaşamını sürdürmekte zorlanan yurttaşlara berberlik ve kuaförlük hizmeti verdi. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Kişisel Bakım Hizmeti ile yurttaşlar, yalnız olmadıklarını hissetmenin huzurunu yaşarken, sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

‘HER ZAMAN YANLARINDAYIZ’

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, hizmete yönelik değerlendirmesinde, “Büyüklerimizin bayrama huzur ve mutluluk içinde girmeleri bizim için son derece kıymetli. Bu kapsamda Kişisel Bakım Hizmeti ile büyüklerimize bayram öncesinde de berber ve kuaför desteği sağladık. Bizim için bayramın en anlamlı hediyesi, büyüklerimizin yüzlerinde oluşan tebessümdür” dedi.