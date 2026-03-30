Toroslar’da çözüm odaklı belediyecilik: 31 bin 931 sorun çözüldü

Toroslar Belediyesi, yurttaşların talep ve önerilerini "Çözüm Merkezi" ile çözüyor. 7/24 hizmet veren ve 444 41 33 numaralı hat üzerinden ulaşabilinen merkez, son iki yılda gelen 36 bin 415 başvurunun 31 bin 931' ini çözüme kavuşturdu.

SMS İLE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde çalışan merkez, gelen her başvuruyu anında dijital sisteme kaydederek ilgili birimlere aktarıyor. Yurttaşlar taleplerinin durumunu SMS yoluyla anlık olarak takip edebiliyor. Çözüm Merkezi yol, temizlik, hasta nakil ambulansı, kişisel bakım, evde destek, cenaze ve taziye hizmetleri gibi talepleri içeriyor.

"HEDEFİMİZ HER ALANDA İLERİYE TAŞIMAK"

Merkezin yurttaş ile belediye arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini ifade eden Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Halkkent Mahallesi’ndeki yeni hizmet binasıyla birlikte hizmet kalitesini artırdıklarını vurguladı.

Yıldız, “Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımızın talep ve beklentilerine hızla karşılık vermek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Çözüm Merkezimiz bu anlayışımızın en somut göstergelerinden biri oldu. Halkkent Mahallesi’nde bulunan yeni hizmet binamıza taşınarak vatandaşlarımıza daha konforlu ve erişilebilir bir hizmet sunmaya başladık. Belediyemizde süreçler artık daha sistemli ilerliyor. Hedefimiz, ilçemizi her alanda daha ileriye taşımak” diye konuştu.