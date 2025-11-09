Toroslar’da hurma hasadı coşkuyla kutlandı

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, çiftçinin kalkınması ve hak ettiği değeri görmesi için yaptığı tarımsal çalışmaların yanında bölgede yetişen ürünlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla hasat dönemlerini şenliğe dönüştürdü. Çiftçi ve vatandaşları bir araya getiren bu etkinlikler ile üreticinin sesi Toroslar’dan yükselmeye devam ediyor. Bu kapsamda Toroslar Belediyesi, Dalakderesi Mahallesi’nde geleneksel lezzetlerin, müziğin ve dayanışmanın buluştuğu Hurma Hasadı Etkinliği düzenledi.

MASTERCHEF YARIŞMACILARI HURMADAN LEZZETLİ TARİFLER SUNDU

Toroslar’ın bereketli topraklarında yetişen, “cennet meyvesi” olarak bilinen hurmanın hasadı, renkli etkinliklerle kutlandı. Üreticilerin emeğine ve tarımsal üretime dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, MasterChef yarışmacıları Semihcan Temiz ve Ezgi Yıldırım’ın atölye çalışması, sürpriz ikramlar ve Mersinli sanatçı Burhan Ateş’in konseriyle unutulmaz anlar yaşandı. Etkinlikte, üretimin gücü, tarımın geleceği ve dayanışmanın önemi bir kez daha vurgulanırken, etkinliğe katılan masterchef yarışmacılarının hurmadan yaptığı lezzetli tarifler büyük beğeni topladı.

EN İYİ HURMALAR JÜRİ TARAFINDAN BELİRLENDİ

Toroslar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda oluşturulan jüri, yöredeki üreticilerin özenle yetiştirdiği hurmaları değerlendirdi. Programda Başkan Yıldız’dan jüriye katkı sağlaması için katılımcılar arasında birini belirlemesi istendi. Başkan Yıldız da Dalakderisi’nin çınarı emektar çiftçiyi jüriye dahil etti. Kalite, görünüm ve lezzet kriterleri göz önünde bulundurularak yapılan incelemelerin ardından dereceye giren üreticilere çeşitli ödüller verildi.

‘TARIM, STRATEJİK BİR MESELEDİR’

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, konuşmasında üretimin ve tarımsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek Türkiye’nin sürdürülebilir bir tarım politikasına olan ihtiyacını vurguladı. Başkan Yıldız, “Kıymetli komşularım, göreve geldiğim günden bu yana her fırsatta söylüyorum; tarım bizim için stratejik önemde bir meseledir. Çünkü tarım ve üretim olmazsa, insanlığın kendi varlığını sürdürmesi bile mümkün değildir. Sofralarımıza gelen zeytin, peynir, et.Hepsi tarımsal üretimin sonucudur. Ancak bugün geldiğimiz noktada üretim değer kaybediyor. Belediyelerin gücü sınırlı olsa da biz, kendi imkânlarımız ölçüsünde Toroslar çiftçisini desteklemeye devam edeceğiz” dedi. Başkan Yıldız, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için örgütlenmenin önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir terzi diktiği yeleğin, bir ayakkabıcı yaptığı ayakkabının fiyatını kendisi belirliyorsa; çiftçi de ürettiği hurmanın fiyatını kendisi belirleyebilmelidir. Bunun yolu örgütlenmekten, kooperatifleşmekten geçiyor. Çünkü karşımızdaki tüm kesimler örgütlü. Üretici de örgütlü olmalı, kendi ürününün değerini kendi koyabilmeli. Ayrıca, ülkemizde bu mevsimde yetişen ürünler olan ayva, nar, hurma, incirin ithalatının derhal durdurulması gerekiyor. Çiftçimizin alın teriyle kazandığı emeğin bir karşılığı olmalı.”

‘ÇİFTÇİLİK, GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR’

Konuşmasında, gençlerin tarıma yönlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Başkan Yıldız, “Bu ülkenin genç çiftçilere ihtiyacı var. Bu anlamda genç çiftçilerimizin önü açılmalı. Hurma hasadının bereketli olmasını diliyor, çiftçilerimizin alın terinin karşılığını fazlasıyla almanızı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİLERDEN TEŞEKKÜR

Dalakderesi Mahallesi Muhtarı Arman Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün emeğimizin karşılığını almanın sevincini yaşıyoruz. Bu güzel günü bizlere yaşatan, üreticinin dostu Toroslar Belediye Başkanımız Abdurrahman Yıldız’a teşekkür ediyorum” dedi. Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise, “Belediye Başkanımız Abdurrahman Yıldız, her fırsatta tarımın önemine vurgu yapıyor. Tarımın ilköğretim düzeyinde seçmeli ders olarak okutulması gerektiğini düşünüyorum. Belediye Başkanımız Abdurrahman Yıldız’a hasat etkinliği için teşekkür ediyorum.” diye konuştu. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da, “Biz emeğin ve üretimin değerini bilen insanlarız. Şimdiye kadar birçok belediye başkanı geldi geçti; ancak Toroslar Belediye Başkanımız Abdurrahman Yıldız kadar çiftçiye sahip çıkan birini görmedik.” sözleriyle Başkan Yıldız’a teşekkür etti.

SANAT VE EMEK EL ELE

Başkan Yıldız, etkinlikte yer alan üretici stantlarını da ziyaret ederek alışveriş yaptı ve emekleriyle aile ekonomilerine katkı sağlayan kadın üreticileri teşekkür etti. Etkinlik sonunda Başkan Yıldız, programa katkılarından dolayı MasterChef yarışmacıları Semihcan Temiz ve Ezgi Yıldırım ile Mersinli sanatçı Burhan Ateş’e çiçek takdim etti. Ayrıca Mersin Toroslar Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Yılmaz, üreticiye verdiği destekten dolayı Başkan Yıldız’a teşekkür plaketi sundu. Etkinlik, Mersinli sanatçı Burhan Ateş’in konseriyle sona erdi.